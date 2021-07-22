Египет — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч Олимпиады в Токио

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда футбольного турнира Олимпиады в Токио Египет — Испания.



Ставка: победа Испании в 1-2 мяча за 1.93.



«23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры, а за день до этого начнётся футбольный турнир в рамках Олимпиады, где представлены сборные до 23 лет. Причём каждая из команд могла заявить трёх футболистов любого возраста. Бразилия, к примеру, заявила

38-летнего Дани Алвеса, который может выиграть рекордное количество трофеев. Но Бразилии далеко до главного фаворита турнира, которым является сборная Испании.



Это та самая команда, которая два года назад выиграла молодёжный чемпионат Европы. С тех пор она не только стала слабее, она, наоборот, усилилась. Основные игроки сборной — это футболисты основных составов команд Ла Лиги и АПЛ. Шестеро из них играли на чемпионате Европы и дошли до полуфинала.



В том числе и полузащитник «Барселоны» Педри, который отправляется и на Олимпиаду. Всё это при полном негодовании «Барселоны», но в Испании существуют правила, при которых при вызове в олимпийскую сборную клубы не могут этому препятствовать.



Действительно очень сильная сборная собралась у Де Ла Фуэнте. Кстати, его фамилия переводится как «из фонтана». До этого у сборной Испании был тренер Висенте дель Боске, чья фамилия переводится как «из леса». Помимо Педри, там собраны Себальос, Дани Осенсо, Олье. То есть сильнейшая команда, и при этом наконец-то нет Мораты.



Не факт, что этому факту надо очень радоваться, потому что у Испании есть единственная проблема — это отсутствие забивной «девятки». Два года назад, когда команда выиграла чемпионат Европы, эту функцию выполнял Борха Майораль. Насколько я понимаю, на «девятку» претендуют Браво Хиль и Рафа Миль, который последний сезон играл за «Эйбар», а принадлежит «Вулверхэмптону».



Мне кажется, что оба этих нападающих просто пока не тянут. Хилю не хватает мускулов, сил в полном смысле слова. Он ещё молодой и неокрепший, но хорошо выходящий на замену футболист. Исходя из этого, вряд ли Испания будет забивать какое-то умопомрачительное количество голов. Это первое, о чём можно задуматься в контексте матча против Египта, которым и открывается весь турнир.



Что касается Египта, то я не могу похвастаться какими-то знаниями об этой команде, но самое главное, что в ней нет Мохаммеда Салаха. Египет с Салахом или без — это большая разница. Понятно, что ему больше 23 лет и играть была возможность, Салах очень хотел поехать на Олимпиаду. Было много новостей на этот счёт, но в итоге Ливерпуль его не отпустил.



Что можно сказать о сборной Египта? Она выиграла молодёжный чемпионат Африки впервые в своей истории, но не стоит возвышать сборную Египта, так как победа на том турнире была одержана на домашней арене. Это была первая и пока последняя успешная игра Египта.



Кстати, когда искал информацию о финальном матче, то увидел, что судья был из Мадагаскара. Опять же уровень подготовки сборной Египта вряд ли может сравниться с той прекрасной системой, которая есть у Испании.



Что меня смущает? Испания едет на турнир за чемпионством. По глубине состава никто не может соперничать с Испанией. Ближе всего — Франция, Германия. Но по котировкам букмекеров видно, что это команды всё равно не того уровня. Дело в том, что в традиции сборной Испании — слабо начинать турнир и особенно первые матчи.



Я уже вспомнил Висенте дель Боске. Когда его сборная в 2010 году выиграла чемпионат мира, то в первом туре было поражение от Швейцарии, а потом только победы.



Если вспомнить команду нынешнюю, то на молодёжном чемпионате Европы Испания также проиграла первый матч с Италией. В итоге пришлось побеждать и во втором, и в третьем матче, а потом полуфинал и финал. Причём весь этот путь был против сильных соперников. На последнем чемпионате Европы Испания также стартовала кое-как — была ничья со Швецией.



В общем, Испания всегда плохо проводит первые матчи, потому что на турниры приезжает всегда с расчётом его выиграть. Физическая форма закладывается так, чтобы на пик формы выходить перед плей-офф.



Вряд ли эта сборная будет так хороша. Поэтому в данном случае, если вы хотите поставить на сборную Испании, то лучше это сделать в следующем туре, против Австралии. Ещё один важный факт. Испания уже прилетела в Японию и провела товарищеский матч с командой Японии, сыграв всего лишь 1:1.



Да, там были экспериментальные составы, это был пик акклиматизации, то есть 3-4-й день после перелёта. Но это всё плюс, так как команда уже прошла акклиматизацию, провела плохой матч с Японией, не смогла победить.



Думаю, что Испания всё же будет набирать форму, но если вам хочется поставить на Испанию с форой или на чистую победу в экспресс, то лучше это сделать в матче с Австралией.



Что касается именно матча с Египтом, то даже при всех проблемах разница в классе настолько велика, что можно ставить и на победу, но не с форой и не на П1П1. Тут бы я посоветовал ставку на победу Испании с разницей в 1-2 гола, а также на победу Испании без пропущенных мячей, то есть на сухую победу. Мне кажется, что именно эти ставки и можно выбрать», — сказал Вишневский.