Бразилия — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч Олимпиады-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч матч группового раунда олимпийского футбольного турнира Бразилия — Германия.



Ставка: Германия не проиграет за 1.76.



«Стартует олимпийский футбольный турнир, который вызывает большое внимание хотя бы из-за того, что в нём участвует сборная Германии с тренером Штефаном Кунцем, которого рассматривают как одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. На мой взгляд, это довольно странная история, но к перспективам Германии это не имеет никакого отношения.



Германия начинает турнир с матча с Бразилией. Разумеется, что после истории 2014 года, когда Германия обыграла Бразилию со счётом 7:1 на чемпионате мира, бразильцы будут пытаться мстить немцам на любом уровне, на любом турнире и в любом составе — Олимпиада не исключение.



Бразилия — большой фаворит у букмекеров, но мне это не совсем понятно. Мне кажется, что сборная Германии с позиции собственной силы, с позиции собственного достоинства может сыграть удачно в этом матче. Коэффициент на то, что она не проиграет, — 1,76.



Это стартовый матч на турнире, а это определённый вкат — важно почувствовать командную игру, найти её. Думаю, что бразильцы, несмотря на желание мести, не понесутся вперёд», — сказал Андронов.