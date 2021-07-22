Бразилия — Германия: ставка Ивана Млечного на встречу Олимпиады-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на Олимпийские игры на матч Бразилия — Германия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.



«Матч между олимпийскими сборными Бразилии и Германии ожидается интересным. Эти две команды очевидно фавориты своей группы, поэтому, как мне кажется, именно в этом матче будет решаться, кто из группы выйдет с первого места. Тем и интереснее.



Если с Германией абсолютно ничего не понятно, то, глядя на состав сборной Бразилии, можно обнаружить несколько интересных личностей. В составе есть двое «наших», так что можно гордиться! И если попадание в состав Малкольма в принципе понятно, какой бы долгой неразберихи с ним ни было, то вот как там оказался Фукс из ЦСКА, абсолютно непонятно. Он за армейцев-то в заявку не попадает, а тут попал в олимпийскую сборную, но это значит, что тренер сборной Бразилии что-то знает, в отличие от всех нас. Но если обойтись без шутки, главной звездой этой сборной является Ришарлисон из «Эвертона», который и сезон хороший провёл в АПЛ, да и в принципе все мы понимаем, какого уровня этот футболист. Плюс в заявку попал Дани Алвес в роли старичка (на Олимпийские игры можно заявить трёх игроков старше 23 лет). Так что следить за бразильцами будет интересно.



Про немцев, как я уже говорил, сказать толком нечего. Каких-то колоссальных звёзд в этой команде нет, да и какой-то очень сыгранной эту команду назвать нельзя. Но недавно сборная Германия выиграла молодёжное Евро, поэтому эта тёмная лошадка может прибежать к финишу первой, пускай и не имея такого звёздного подбора игроков, как у бразильцев.



И всё же мне кажется, что в этом матче нас ожидает низовой исход. В ответ на «звёздных» бразильцев у Германии есть главный козырь — дисциплина, и эта козырная карта может сыграть и не дать Бразилии много возможностей для взятия ворот. Поэтому мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.