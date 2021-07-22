«Сочи» — «Кешля»: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Лиги конференций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Кешля».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 1.47.



«Сочи» — «Кешля» — матч нового турнира Лиги конференций. «Сочи» дебютирует в еврокубках и попадает на более чем простого для себя соперника. Кажется, так, хотя мы вспоминаем, как московское «Динамо» играло с тбилисским «Локомотивом», что стоило места главного тренера Кириллу Новикову. Но давление, в котором работает Владимир Федотов, несопоставимо с той историей, которая была у бело-голубых.



«Кешля» для нас — лист белой бумаги, поэтому мы отталкиваемся от возможностей сочинцев, которые произвели приятное впечатление на недавнем Кубке Матч Премьер. Проиграв крупно и по делу в стартовом матче «Спартаку», затем команда одержала две качественные победы. Предлагаю взять победу сочинцев с форой (-1). В победе сочинцев на домашнем стадионе я не сомневаюсь — уверен на 10 из 10 в этой ставке. Думаю, что всё так и получится», — сказал Казаков.