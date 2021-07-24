Кори Сэндхаген — Ти Джей Диллашоу: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Кори Сэндхаген — Ти Джей Диллашоу.



Ставка: Сэндхаген победит досрочно за 1.90.

«Когда смотришь на эту пару, то поражает разница в их актуальной форме. За последние 5 лет Диллашоу провёл 5 поединков, а Сэндхаген 13 боев. За последние два года Диллашоу не проводил поединков, а Сэндхаген собрал неплохую серию, проиграв только Стерлингу.



Это делает фаворитом Сэндхагена в этом поединке. Плюс мы знаем, что у Диллашоу было отстранение после использования запрещённых препаратов, которое он сам признал. Все слова, которые бойцы говорят друг о друге перед боем, ложатся в версию о том, что Кори Сэндхаген станет победителем этого поединка. Во-первых, двух пиков быть не может, а у Диллашоу он уже был, а Сэндхаген только к нему идёт. Во-вторых, бойцы не очень хорошо вкатываются обратно после отстранения, тем более что сам Диллашоу признал, что ему помогали запрещённые препараты.



Сэндхаген выглядит очевидным фаворитом в этом поединке, но чтобы увеличить коэффициент, я бы предложил, что его победа будет досрочной. Коэффициент на это 1.90. У каждого из них три последних боя не дошли до решения судей – это неплохая статистика. В целом они производят впечатление острых представителей этой весовой категории, поэтому могут за пять раундов найти финиш. Раз уж мы предполагаем, что Сэндхаген – фаворит, то именно он найдёт свой финиш за эти 25 минут».