«Рубин» — «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.32, ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 2.24, гол Соболева за 2.20.
«Мне кажется, что прямо сейчас команды находятся в разном состоянии. Казанцы пропустили 7 мячей в двух последних матчах. Проблемы «Рубина» были ожидаемы — они не только в обороне, но и в атаке. Физически видны проблемы, при стандартах — думаю, какое-то время у Слуцкого уйдёт, чтобы наладить связи в этой строящейся команде.
Что касается «Спартака», то там всё достаточно легко. Переход от одного тренера к другому проходит достаточно гладко, всё получается сейчас у «Спартака». Видно, что сборники вернулись в команду голодными, многое у них получается, что не получалось в сборной России. Движется команда хорошо, мяч быстро ходит, особых проблем нет.
Мне кажется, в этой игре надо плясать от «Спартака». Первая ставка — победа красно-белых. Вторая — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5. Больше мячом будет владеть «Спартак», больше атак будет у него. Также рискну поставить на гол Соболева. Мне нравится, как он в последнее время действует, скорее всего, шансы отличиться у него будут».
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