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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России 24 июля

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России 24 июля
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Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Рубин» в нашем чемпионате — одна из самых быстро растущих в игровом плане команд в РПЛ. Казанцы прогрессируют, выглядят современным коллективом во всех отношениях и областях, и в этом главная заслуга набравшего отличную тренерскую форму Леонида Слуцкого.

«Спартак» вступает в сезон с новым главным тренером, в предсезонке московский клуб под руководством португальца был действительно очень хорошим и многообещающим, но одно дело — контрольные встречи, и совсем другое — игры официальные, за очки.

Игра в Казани вызывает большой зрительский интерес. Всех волнует, как преобразившийся в прошлом сезоне «Рубин» отреагирует на недавний разгром от «Спартака» и смогут ли красно-белые продолжить куражиться уже в рамках национального первенства.

Я поставлю в этом матче на голы обеих команд. «Рубин» в хороший, качественный футбол играть не разучился, Хвича пока не ушёл, Макаров не разучился финтить, у казанцев наточился зуб на «спартачей», а красно-белые будут стремиться продолжать в том же духе, что и в последних встречах, и будут с первого тура демонстрировать свою целеустремлённость и огромное желание бороться за чемпионский титул».

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