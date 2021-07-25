ЦСКА — «Уфа»: прогноз Александра Ширко на матч чемпионата России по футболу

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Уфа».
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 гола за 2.35, «обе забьют — нет» за 1.72.
«ЦСКА — фаворит, и это явно по всем возможным критериям. Да, «Уфа» может преподносить сюрпризы. Мы все это знаем. Уфимцы уже огорчали московских болельщиков, и причём непосредственно в Москве.
И если уфимцы в данной игре опять смогут получить очки, то, на мой взгляд, это будет серьёзной сенсацией. В «Уфу» в аренду пришёл Саплинов. И взяли несколько игроков из низших лиг. Пока всё.
Что у ЦСКА? Пришли Заболотный, Мухин. Из аренды вернулись для определения будущей судьбы сразу несколько игроков средней линии, где никакого недостатка и так не было. А мне кажется, что и Бистрович, и Бийол могли бы составить конкуренцию в большинстве клубов РПЛ.
Если смотреть дальше, то тоже всё в пользу армейцев. Новый, но всем игрокам знакомый тренер. Нужно проявить себя и сыграть за него.
А если ещё просто учесть, что класс игроков ЦСКА, безусловно, выше и игра пройдёт в Москве, то ставлю на красно-синих.
Думаю, будет трудовая победа ЦСКА с минимальной разницей мячей. И это, предполагаю, только из-за того, что «Уфа», по статистике, много не пропускает».
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