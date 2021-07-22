Открытие Олимпиады 2021: время начала трансляции, когда начало, где смотреть церемонию

23 июля в Токио (Япония) на Национальном стадионе состоится церемония открытия летней Олимпиады — 2020. Начало действия — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию открытия Олимпийских игр можно будет посмотреть на Первом канале. Кроме того, в 21:30 мск покажут повтор церемонии открытия.
Мероприятие пройдёт без зрителей на стадионе из-за пандемии коронавируса. При этом программу церемонии урезать не стали: телезрители увидят красочное представление, парад команд-участниц и зажжение огня. В параде первой выйдет команда Греции, а завершит шествие делегация страны-хозяйки — Японии.
Знаменосцем олимпийской команды России на церемонии открытия Олимпиады станет диагональный сборной по волейболу Максим Михайлов.
Олимпиада в Токио начнётся 23 июля и завершится 8 августа.
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