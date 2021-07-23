Церемония открытия ОИ-2020 в Токио: где и во сколько смотреть, время начала трансляции

23 июля в Токио (Япония) на Национальном стадионе состоится церемония открытия летней Олимпиады — 2020. Начало действия — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию открытия Олимпийских игр можно будет посмотреть на Первом канале. Кроме того, в 21:30 мск покажут повтор церемонии открытия.



Мероприятие пройдёт без зрителей на стадионе из-за пандемии коронавируса. При этом программу церемонии урезать не стали: телезрители увидят красочное представление, парад команд-участниц и зажжение огня. В параде первой выйдет команда Греции, а завершит шествие делегация страны-хозяйки — Японии.



Знаменосцем олимпийской команды России на церемонии открытия Олимпиады станет диагональный сборной по волейболу Максим Михайлов.



Олимпиада в Токио начнётся 23 июля и завершится 8 августа.