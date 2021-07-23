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«Ростов» — «Динамо» М: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

«Ростов» — «Динамо» М: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.41.

«Ростовчане провалили концовку предыдущего первенства, оказавшись только на девятой позиции по итогу, хотя шли достаточно мощно. Товарищеские встречи прошли с переменным успехом, правда, выиграно достаточно мало матчей. Заключительный матч был проигран «Гонведу» со счётом 0:1. Удалось сохранить Али Соу и арендовать Комличенко.

По моему мнению, сил не хватит у южного коллектива. На одном энтузиазме сложно показывать стабильные результаты, к тому же они совсем не впечатлили меня на сборах. Команда у Валерия Карпина яркая и способная удивлять, но, думаю, потребуется время для разгона.

Москвичи же провели примерно такой же год и остались без еврокубков, поэтому пришлось отдать в аренду Комличенко. Летом они часто проигрывали, но заключительный поединок перед стартом смогли выиграть у «Будафоки» (3:0). Очень интересно посмотреть, как проявит себя уругвайский новичок Лаксальт, трансфер может стать успехом для бело-голубых.

На мой взгляд, гости выглядят предпочтительнее, несмотря на выездной статус встречи. Состав очень перспективный, тем более молодёжь уже окрепла и готова биться за высокие места, а вот у оппонента шансов меньше», — сказал Павлюченко.

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