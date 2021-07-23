«Ростов» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру 1-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Ростов» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 гола за 3.32.



«Ростов» мощно стартовал в минувшем турнире Премьер-Лиги, но команды надолго не хватило. Главной проблемой жёлто-синих стала нестабильность.



За 30 туров прошлого сезона дончане добыли 13 побед и забили всего 37 голов, что вряд ли может радовать поклонников. Впрочем, в этом сезоне ситуация с забитыми голами должна в корне измениться — в аренду прибыл Комличенко, правда, не уверен, сможет ли он сегодня выйти на поле.



«Динамо» так же не оправдало возложенных надежд и средств. За сезон «столичные» забили 44 мяча, что соответствует 15 победам и пяти мирным исходам. В итоге 50 очков и седьмое место, которое не принесло шанса реабилитироваться в еврокубках.



Я надеюсь, что новый сезон команды откроют результативно. У соперников полно сил и амбиций, к тому же по футболу соскучились все — болельщики и игроки.



От старта сезона я жду не только забитые голы, но и победу «Динамо», на что и сделаю ставку.



Моя ставка — победа «Динамо» + тотал больше 1,5 гола», — сказал Мостовой.