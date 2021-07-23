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«Ростов» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1-го тура РПЛ 23 июля

«Ростов» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1-го тура РПЛ 23 июля
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.64.

«Это первая игра нового чемпионата. Как правило, первые матчи получаются сложными, редко бывают яркими. Команды только втягиваются в чемпионат и редко подходят в оптимальной форме.

Клубы сделали по два приобретения, которые могут усилить состав. В «Ростове» это Комличенко и Калинин из «Урала». А «Динамо» пополнили два защитника, Лаксальт и Бальбуэна, которые должны усилить оборонительную линию команды (именно она была самой проблематичной в прошлом сезоне).

Это точечные приобретения. Команды сильно не изменились, хотя и слабее не стали. По потенциалу состав сильнее у «Динамо», да и игра этого клуба мне больше нравится.

Но это первый тур, играют в Ростове. Фаворита я вообще не вижу, выиграть может любая из команд. А наиболее вероятным результатом я бы даже назвал ничью. Исход прогнозировать сложно.

А вот то, что будет много единоборств, — это очевидно. Голов много не получится, команды станут биться-бороться, будет жарко. Зрелищным этот футбол не станет.

Мой прогноз — ТМ (2.5). Чувствую, что будет ничья, но ставка на такой исход — это лотерея. Поэтому беру низ», — сказал Мор.

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