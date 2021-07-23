«Ростов» — «Динамо» Москва: ставка Максима Калиниченко на встречу 1-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Москва.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Стартует новый сезон РПЛ. В матче-открытии сойдутся «Ростов» и «Динамо» Москва. К сожалению, уже стало известно, что не будет болельщиков на этой игре. Но в этом сезоне радует, что хотя бы всё начинается по графику.



Я считаю, этот матч будет очень зрелищным. Команды и фанаты соскучились по клубному футболу. Все немного переключили внимание на сборные во время просмотра Евро. И сейчас, спустя всего две недели, уже стартует РПЛ!



С Карпиным «Ростов» играет не совсем стабильно. Выдаёт клуб иногда очень хорошие результаты, а иногда — проигрывает. Прошлый сезон он завершил на девятой строчке, пропустив выше себя «Химки».



«Динамо» тоже пока не может найти свой футбол, который приносил бы стабильный результат. В прошлом сезоне эта команда выдала несколько мощных матчей, подросли у неё некоторые молодые перспективные игроки. Однако для попадания в зону еврокубков этого оказалось мало. «Динамо» финишировало на седьмой строчке, проиграв борьбу «Сочи» и «Рубину».



Тем и интереснее будет смотреть на противостояние этих команд, учитывая их положение. Оба клуба голодные до побед. В первом же матче они вряд ли станут сдерживать эмоции и отсиживаться в обороне. Жду атакующего футбола от этих двух клубов. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Калиниченко.