«Ростов» — «Динамо»: прогноз Александра Ширко на игру РПЛ 23 июля

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо».



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.60.



«Стартовая игра чемпионата всегда ожидается с определённым волнением — и специалистами, и болельщиками.



Кто и в каком состоянии подошёл к старту турнира, теперь будет решаться уже в официальной игре.



Из заметных приобретений у команд на данный день, — пожалуй, лишь арендованный ростовчанами как раз у динамовцев Николай Комличенко, который после яркой истории бомбардира в Чехии так и не сумел как-то заявить о себе в «Динамо». Но я думаю, что у парня может сложиться очень хорошая футбольная карьера, главное — найти свою команду. И, кстати, контрольные игры за «Ростов» показали, что форвард может сильно помочь своему новому клубу. К сожалению, именно к данной игре эта история может не иметь никакого отношения, так как вполне возможно, что, по арендному соглашению, Комличенко не сможет играть против команды, которой принадлежит. Если так, то жаль. Было бы интересно увидеть на деле, как он вписался в новый коллектив.



У команды Карпина также стоит отметить возвращение из аренды восходящей звезды Македонии Давида Тошевски. Он, наверное, не является игроком основного состава, но раз он остался в системе ростовского клуба, то, значит, на него рассчитывают. А у сине-белых из заметных приобретений — это, безусловно, южноамериканские защитники Лаксальт и Бальбуэна. Вполне предсказуемо, что они будут игроками основного состава, но мало верится, что приобретения динамовцев на этом закончатся. В любом случае в данном матче будут играть те, кто есть и кто, по мнению тренерских штабов, уже готов к сезону. Исходя из предсезонного периода, на мой взгляд, в пользу дончан в этом матче сразу несколько доводов:



1. Более сыгранный состав.



2. Достаточно неудобный соперник для «Динамо».



3. Игра на своём поле, где, без сомнений, будет любой допустимый местными властями аншлаг.



При всём этом думаю, что игра не будет открытой и много забитых мячей мы не увидим», — сказал Ширко.