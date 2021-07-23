Российский футбол возвращается! Беспроигрышная ставка 2000 рублей на матчи 1-го тура РПЛ
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Сегодня встречей между «Ростовом» и «Динамо» начинается новый сезон РПЛ. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков на любой матч 1-го тура нового сезона в российском элитном дивизионе!
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3. Получи беспроигрышное пари 2000 рублей к матчам 1-го тура РПЛ.
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