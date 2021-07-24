«Химки» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ 24 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.62.
«Химки» на старте нынешнего сезона сыграют с «Зенитом».
Химчане в последних матчах прошлого сезона выдали просто фантастическую серию и были в числе лучших команд первенства. Правда, выше восьмой строчки подняться не получилось. На сборах они проиграли абсолютно все матчи, а коллектив покинули лидеры Конате, Мирзов и Могилевец.
На мой взгляд, шансов у клуба нет никаких. Он смотрелся круто в концовке предыдущего сезона и с такой формой мог бы претендовать на очки сегодня, однако последние игры проведены слабо, да и лидеры ушли.
Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, а в товарищеских матчах летом подтверждали свой высокий класс. В Суперкубке России тоже всё решилось быстро. Гол Кузяева создал задел, и команда Сергея Семака спокойно довела дело до победы над «Локомотивом» со счётом 3:0.
По моему мнению, потеря Лунева серьёзна, но не критична. Это подтвердила первая официальная встреча сезона, тем более физические кондиции у петербуржцев просто отменные. Думаю, гости легко заберут три очка».
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