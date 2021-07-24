«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.19.

«Все пять матчей, которые команда провела в рамках подготовки к сезону, подмосковный клуб проиграл. Минувший сезон «Химки» завершали мощно и остановились на восьмой позиции. Итогом первенства стали 13 побед и шесть ничьих, что принесло 45 очков.



«Зенит» за 30 туров выиграл 19 матчей и восемь раз сыграл вничью, что принесло 65 очков и досрочный титул чемпиона. Как и положено лучшей команде, Санкт-Петербург показал блестящий результат в линии атаки.



В этой игре я вижу однозначный исход, хотя «Химки» вполне способны дать бой. «Зенит» показал себя во всей красе в Суперкубке, и я предполагаю уверенную чистую победу действующего чемпиона и в этой дуэли, даже в отсутствие Малкома.



Мой прогноз на первые три балла гостей. Победа питерцев с форой».