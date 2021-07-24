«Рубин» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ в Казани

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.27.
«Пару недель назад команда Руя с грохотом разнесла подопечных Слуцкого в предсезонном турнире. Тогда красно-белые накидали казанцам четыре безответных гола. Но это уже дела минувших дней. Сейчас у клубов другая форма, другой настрой.
Сама по себе игра имеет совсем другое значение сейчас. Это уже начало РПЛ. Тут расслабляться нельзя, и, я думаю, «Рубин» серьезно подойдет к этому матчу.
Но «Спартак» со своей нынешней игрой не может не внушать оптимизма. Думаю, красно-белые продолжат следовать философии своего нового тренера и будут играть в яркий атакующий футбол.
Жду новых красивых побед «Спартака». Но это лично моё пожелание. Как будет разворачиваться история этого розыгрыша РПЛ – я не знаю. Тем более, что Леонид Слуцкий является «специалистом» по «Спартаку». Не один раз он наказывал тренеров «красно-белых».
По моему мнению, «Спартак» ждёт очень тяжелая встреча. Им ещё и предстоит играть на выезде. Но всё-таки моя ангажированность подталкивает меня выбрать ставку на победу «Спартака».
- 24 июля 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:24
- 23 июля 2021
-
22:06
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 22 июля 2021
-
22:30
-
21:42
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00