«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч 1-го тура чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Локомотив» — «Арсенал».
Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 гола за 2.91.
«Локомотив» уверенно провёл минувший сезон. Железнодорожники сыграли достаточно стабильно. После 30 туров в активе московского клуба оказалось 17 побед и пять мирных исходов, что соответствует 56 очкам и бронзовым наградам.
«Арсенал» финишировал серией из четырёх поражений. Впрочем, такой результат уже ни на что не мог повлиять — «канониры» обеспечили себе место в элитном первенстве на следующий год благодаря отмене стыков.
В прошлом году обе встречи остались за столичной командой, при этом «самовары» не смогли даже забить. В новом сезоне «Локо» уже провёл один матч, в котором в рамках Суперкубка уступил «Зениту».
Сегодняшние хозяева смотрелись нормально, но в итоге сами себе всё привезли и проиграли. Тулу мы пока не видели в деле, но всё равно отдам предпочтение московскому клубу. Ожидаю голы в исполнении команд и успех столичного клуба.
Моя ставка — победа «Локомотива» + тотал больше 2.5 голов».
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