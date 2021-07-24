«Рубин» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 2.24.

«Спартак» приедет в Казань к местному «Рубину» 24 июля.



Казанцы провели крутой сезон и заскочили даже в еврокубки, заняв по итогу четвёртое место. На предсезонном турнире команда выглядела не очень грозно и обыграла только «Химки» (1:0). Хвича Кварацхелия пока что не ушёл и может помочь команде. Учитывая приход Хакшабановича, левая бровка выглядит убойно.



На мой взгляд, с «Рубином» придётся считаться в нынешнем первенстве. К тому же команда на своём поле всегда была очень сильна, да и в любом случае матчи против казанского коллектива тяжелы. Тем не менее предсезонный турнир ничем положительным не удивил.



Красно-белые отвоевали вторую строчку у «Локомотива» в прошлом сезоне и готовятся к Лиге чемпионов. В июле они выглядят очень круто и выиграли все свои матчи на предсезонном турнире, забивая минимум четыре мяча за матч. Более того, получилось сохранить костяк состава.



По моему мнению, фаворитом сегодня являются именно москвичи. Каким бы грозным ни был оппонент, они сражаются за чемпионство и должны бороться за победу в каждом туре. Тем более физическая форма просто отменная сейчас, и этим нужно пользоваться, отрываясь на старте».