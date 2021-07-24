«Рубин» — «Спартак»: где покажут матч РПЛ, во сколько начало
Поделиться
24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех казанцев оценён экспертами в 3.38. А ставки на ничью принимаются за 3.56.
Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Пенальти идёт за 2.50, удаление — за 3.80.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:24
- 23 июля 2021
-
22:06
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 22 июля 2021
-
22:30
-
21:42
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
Партнерский контент