«Ростов» — «Динамо»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Ростов» проиграл «Динамо» в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги. Встреча первого тура чемпионата России прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Динамо» открыло счёт на 20-й минуте. Москвичи вышли в атаку, в которой Шиманьски выкатил мяч Захаряну, а тот ударом в касание поразил ближний угол ворот. На 33-й минуте гости удвоили преимущество. Лесовой от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Бальбуэна опасно пробил головой — Песьяков отразил мяч, а Тюкавин воспользовался отскоком мяча на ногу и забил второй гол.
Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 2.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2600 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 3.72, ничья — в 3.34.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.61, «обе забьют — нет» — за 1.91. На победу бело-голубых с форой (-1.5) давали 5.00, на точный счёт 2:0 в пользу «Динамо» — 10.0.
- 23 июля 2021
-
22:06
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 22 июля 2021
-
22:30
-
21:42
-
21:42
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 21 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00