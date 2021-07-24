«Ростов» — «Динамо»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, авторы голов

«Ростов» проиграл «Динамо» в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги. Встреча первого тура чемпионата России прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«Динамо» открыло счёт на 20-й минуте. Москвичи вышли в атаку, в которой Шиманьски выкатил мяч Захаряну, а тот ударом в касание поразил ближний угол ворот. На 33-й минуте гости удвоили преимущество. Лесовой от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Бальбуэна опасно пробил головой — Песьяков отразил мяч, а Тюкавин воспользовался отскоком мяча на ногу и забил второй гол.



Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 2.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2600 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 3.72, ничья — в 3.34.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.61, «обе забьют — нет» — за 1.91. На победу бело-голубых с форой (-1.5) давали 5.00, на точный счёт 2:0 в пользу «Динамо» — 10.0.