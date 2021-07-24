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«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.98.

«Чемпион последних трёх сезонов, обладатель Суперкубка России «Зенит» отправляется в первом туре в гости к подмосковным «Химкам». «Зенит» провёл очень мало товарищеских матчей в подготовительный период. Но там по-разному приезжали игроки — кто-то позже, кто-то чуть раньше. Сейчас Малком уехал на Олимпиаду. Это потеря. «Зенит» сыграл всего три матча в подготовительный период. Столько же провёл «Нижний Новгород».

Но мы видели «Зенит» в матче за Суперкубок. Команда очень хорошо готова: она хорошо двигается, здорово организована. А «Химки» мы видели в предсезонке. С разным уровнем готовности футболисты подходят к новому сезону. Есть вопросы по «Химкам» и в матчах прошедшего турнира, и по предыдущим товарищеским встречам. Пять матчей сыграли — ни одной победы. Но это контрольные встречи. Что будет в официальных, сразу и не предположить.

Конечно, «Зенит» сильнее и в плане организации, и индивидуально. Во втором круге прошлого сезона «Зенит» помучился с «Химками» в домашней игре. И даже плохой «Зенит», приехав в Химки в прошлом чемпионате, выиграл 2:0. Думаю, и сейчас «Зенит», скорее всего, выиграет и не пропустит. Уж больно сиротливо выглядела атака подмосковного клуба, даже несмотря на два гола в ворота «Сочи» и один мяч в ворота «Спартака».

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