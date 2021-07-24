«Рубин» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» Москва в 1-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Безусловно, центральная игра ближайшего тура — матч в Казани. На «АК Барс — Арене» пройдёт эта встреча. Мы недавно видели противостояние этих команд. 4:0 «Спартак» выиграл. Может быть, не совсем по игре это было, но хорошая реализация была у спартаковцев. В первом тайме игра была равной, даже где-то у «Рубина» шансов забить было не меньше. И пора бы уже командам где-то обменяться забитыми мячами. 4:0 в последней контрольной игре, в прошлом сезоне обменялись победами 2:0 («Спартак» выиграл в Казани, а «Рубин» — в Москве).



Чисто математически команды рано или поздно должны забить друг другу. Хорошая атака и у тех, и у других. Мощная атака у «Спартака». Вроде как Руй Витория выстраивает игру по новой схеме — в 4 защитника. «Рубин» может этим воспользоваться, тем более что играет дома.



Я предположу, что эти команды порадуют болельщиков результативной игрой и забитыми мячами в ворота соперника. Мой прогноз «обе забьют» за 1.75».