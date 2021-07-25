«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» в 1-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.75.
«Краснодар» серьёзно меняется на наших глазах. Это будет первый полноценный сезон Виктора Гончаренко в клубе. «Быки» после провала в прошлом сезоне будут пытаться реабилитироваться. У «Урала» тоже произошли изменения, но не фундаментальные, а косметические.
«Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Екатеринбурге — 0:1. Сейчас у «Краснодара» новая группа атаки. В центре поля ушел Олссон — придётся чуть-чуть перекраивать середину поля. Не забываем, что и Уткин перебрался в «Ахмат». Есть дополнительный момент: Ильин, состоявшийся в РПЛ в составе «Урала», сыграет против бывшей команды.
Мне кажется, «Краснодар» по индивидуальностям мощнее, хотя в подготовительный период команда не выиграла ни одного матча
(3 ничьих и 2 поражения). Это не самый хороший сигнал для Гончаренко. Но, может быть, всё отложили на официальные игры.
Попробую рискнуть и предположить, что «Краснодар» одержит победу в Екатеринбурге».
- 25 июля 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:32
-
07:14
- 24 июля 2021
-
22:31
-
22:25
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30