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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» в 1-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.75.

«Краснодар» серьёзно меняется на наших глазах. Это будет первый полноценный сезон Виктора Гончаренко в клубе. «Быки» после провала в прошлом сезоне будут пытаться реабилитироваться. У «Урала» тоже произошли изменения, но не фундаментальные, а косметические.

«Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Екатеринбурге — 0:1. Сейчас у «Краснодара» новая группа атаки. В центре поля ушел Олссон — придётся чуть-чуть перекраивать середину поля. Не забываем, что и Уткин перебрался в «Ахмат». Есть дополнительный момент: Ильин, состоявшийся в РПЛ в составе «Урала», сыграет против бывшей команды.

Мне кажется, «Краснодар» по индивидуальностям мощнее, хотя в подготовительный период команда не выиграла ни одного матча
(3 ничьих и 2 поражения). Это не самый хороший сигнал для Гончаренко. Но, может быть, всё отложили на официальные игры.

Попробую рискнуть и предположить, что «Краснодар» одержит победу в Екатеринбурге».

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