ЦСКА — «Уфа»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура РПЛ в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА – «Уфа».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

«Команды не сильно изменились. В ЦСКА добавились Мухин и Заболотный. Это качественное усиление, учитывая, что именно они закрывают самые проблемные места красно-синих. Заболотный при должном отношении должен усилить клуб. Мухин также может усилить любую команду, добавить в обороне на подступах перед защитниками.



«Уфа» почти не изменилась. Я думаю, будет также играть строго от обороны, вымучивать очки. Против «Уфы» каждая команда будет страдать очень сильно.



Это первый тур. Скорее всего, будет много борьбы. Я не жду яркого футбола. Скорее всего, ЦСКА победит. Но учитывая умения «Уфы», а также особый настрой на первый тур, я бы не стал брать чистую победу хозяев. Тем более коэффициент маленький.



Поэтому выберу очень хороший вариант, на который коэффициент довольно высок (к моему удивлению). Это ТМ 2.5 мяча. Много голов здесь ожидать не приходится. Не удивлюсь даже, если «Уфа» не проиграет, а возьмет ничью 0:0 или 1:1».