Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

ЦСКА — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 1-м туре РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

«ЦСКА откроет сезон на «ВЭБ Арене» матчем с «Уфой». Уфимцы больше всех остальных команд РПЛ играли в межсезонье — 9 матчей
(4 победы, 2 ничьих, 3 поражения). 10 мячей удалось забить «Уфе». Достаточно смелый футбол команда Стукалова показывает. И это будет серьёзный тест для Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

Позитивная новость недавно пришла в ЦСКА: Алан Дзагоев подписал новый контракт.

Стукалов декларировал, что «Уфа» будет играть смело, от себя, агрессивно. Но, думаю, с ЦСКА это будет сделать проблематично. Армейцы неплохо готовы — победили «Нижний Новгород» 2:1. Хотя сама игра оставляла достаточно вопросов.

Я думаю, что можно было бы сыграть победу ЦСКА. Она напрашивается, армейцы играют дома. Но коэффициент — 1.54. А вот победа через тотал меньше 3.5 мяча за 1.98 — почему бы не попробовать?!»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021