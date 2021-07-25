ЦСКА — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 1-м туре РПЛ.
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 гола за 1.98.
«ЦСКА откроет сезон на «ВЭБ Арене» матчем с «Уфой». Уфимцы больше всех остальных команд РПЛ играли в межсезонье — 9 матчей
(4 победы, 2 ничьих, 3 поражения). 10 мячей удалось забить «Уфе». Достаточно смелый футбол команда Стукалова показывает. И это будет серьёзный тест для Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
Позитивная новость недавно пришла в ЦСКА: Алан Дзагоев подписал новый контракт.
Стукалов декларировал, что «Уфа» будет играть смело, от себя, агрессивно. Но, думаю, с ЦСКА это будет сделать проблематично. Армейцы неплохо готовы — победили «Нижний Новгород» 2:1. Хотя сама игра оставляла достаточно вопросов.
Я думаю, что можно было бы сыграть победу ЦСКА. Она напрашивается, армейцы играют дома. Но коэффициент — 1.54. А вот победа через тотал меньше 3.5 мяча за 1.98 — почему бы не попробовать?!»
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