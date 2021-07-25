«Крылья Советов» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.18 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат».
Ставка: ничья за 3.18.
«Крылья Советов» недолго отсиживались во второй по силе лиге. За 42 тура минувшего сезона ФНЛ самарский коллектив сумел добыть 32 победы и пять матчей завершил миром, что принесло 101 очко и путевку в Премьер-Лигу. Нельзя не отметить блестящий результат команды в линии атаки, которая отличилась ровно 100 раз.
В контрольных матчах «крылышки» сыграли достаточно неплохо, если не считать двух поражений на финише подготовительного сезона от «Урала».
За 30 туров минувшего первенства РПЛ «Ахмат» сумел добыть 11 побед и семь игр завершил миром, что соответствует 40 очкам и 11-й позиции. Команда из Грозного неплохо провела первую половину сезона, но не смогла удержаться в зоне еврокубков.
В этой игре встречаются примерно равные по силе соперники. На стороне «Ахмата» опыт и классные исполнители, у Самары сумасшедшая мотивация и море авансов на новый турнир.
Не могу отдать предпочтение никому и считаю, что в Самаре будет ничья. Рискну и сделаю ставку на мирный исход в этой дуэли».
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