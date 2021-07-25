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ЦСКА — «Уфа»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России в Москве

ЦСКА — «Уфа»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России в Москве
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа».

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 3.5 гола за 2.12.

«В прошлом сезоне ЦСКА не сумел удержаться в первой тройке, хотя команда некоторое время лидировала, но надежд не оправдала. Более того, «кони» в итоге оказались даже за пределами зоны еврокубков.

За 30 туров армейцы добыли 15 побед и пять ничьих, что в итоге принесло 50 очков и шестую позицию.

«Уфа» сыграла в привычной для себя манере и перед финишем сезона зависла между зоной вылета и «Уралом», от которого отстала на приличное расстояние.

Шесть побед за сезон и 28 забитых голов, что менее одного за игру. В товарищеских поединках команда обыграла «Ботошани», «Крайову» и команды из ФНЛ, при этом с крепкими противниками ничего не смогла поделать.

С трудом представляю, в каком состоянии сейчас обе команды, которые пока для меня являются загадкой. Исхожу из того, что по составу армейцы всё-таки намного мощнее, но это первая игра, в которой гости постараются сыграть от обороны.

Жду успех хозяев, но не жду результативный исход. Предполагаю, что столичный коллектив выиграет в 1-2 мяча. Моя ставка — победа ЦСКА + тотал меньше 3.5 гола».

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