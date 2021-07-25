«Химки» — «Зенит»: результат матча, кто забил, какой счёт, кто выиграл

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.



На 29-й минуте встречи первый мяч забил полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. Спустя четыре минуты Сердар Азмун сравнял счёт. Хавбек питерской команды Александр Ерохин вывел «Зенит» вперёд во втором тайме. Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил третий гол в матче с «Химками», реализовав пенальти.



Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Успех «Химок» оценивался в 12.90, ничья — в 6.00.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.74, тотал больше 3.5 гола — за 2.88, «обе забьют» — за 2.21. На победу «Зенита» с форой (-1.5 гола) давали 1.90, на точный счёт 3:1 в пользу сине-бело-голубых — 12.0.