«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России в Самаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат».



Ставка: победа «Крыльев» за 2.58.

«Крылья» уничтожали всех в прошлом розыгрыше ФНЛ, заслуженно завоевав первую позицию. В товарищеских встречах они также демонстрировали результативный футбол, пусть и проиграли последний матч против «Урала» (0:1). Клуб отпустил Полуяхтова и Рикарду Алвеша.



По моему мнению, самарцы имеют крепкий состав и способны биться за место минимум в середине турнирной таблицы. Тем более на своём поле они выглядят отменно и вряд ли станут действовать вторым номером.



Грозненцы в прошлом году набрали 40 баллов и расположились вне зоны вылета, выполнив поставленную задачу. В товарищеских матчах не было побед, а последняя игра с «Аль-Фатом» (2:2) завершилась мирно. Руководство рассталось с Ильиным и Ненаховым, взяв на их место Конате.



На мой взгляд, грозненская команда выглядит очень крепко на своём стадионе, однако на выезде возникают проблемы. В прошлом сезоне было примерно так же. К тому же ушли два важных футболиста. Поставлю на хозяев».