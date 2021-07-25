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ЦСКА — «Уфа»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

ЦСКА — «Уфа»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа».

Ставка: гол Антона Заболотного за 2.49.

«Здесь должно быть весело. Можно посмотреть, что показала «Уфа» в этой предсезонке. Посмотреть, что дал команде новый тренер Алексей Стукалов.

У ЦСКА также новый главный тренер, это невероятная инъекция бодрости для игроков. Думаю, будет довольно любопытно посмотреть на команду Алексея Березуцкого в нынешнем сезоне.

Я бы сделал персональную ставку. Во-первых, два новых игрока у армейцев. Я могу с ходу предположить, что оба попадут в стартовый состав. Это Максим Мухин и Антон Заболотный.

Если кому из них и забивать, то Заболотному. Он будет рвать и метать. Гол Антона в этой игре очень даже смотрится».

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