ЦСКА — «Уфа»: ставка Александра Елагина с коэффициентом 5.55 на матч РПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Уфа».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 5.55.

«Продлить прописку в РПЛ «Уфе» помог новый тренер Алексей Стукалов, который возглавил команду в начале апреля, и, как оказалось, вовремя.



С новым рулевым стартует и ЦСКА. После пятилетнего пребывания на посту главного армейцев покинул Виктор Гончаренко. Это случилось в марте. Кратковременное руководство Олича запомнилось некоторым недоразумением. Сейчас у руля ЦСКА одна из легенд клуба — Алексей Березуцкий. С ним болельщики связывают возрождение команды, и если не борьбу за золото чемпионата, то за место в еврокубках.



Для успешного старта матч с «Уфой» подходит как нельзя лучше. ЦСКА никогда не уступал клубу из Башкирии: ни в РПЛ, ни в Кубке, ни в товарищеских матчах. В 17 играх у ЦСКА десять побед и семь ничьих. Мячи 30:10. В конце прошлого сезона в Москве сыграли 1:1, причём хозяева были вынуждены отыгрываться. А вот в Уфе победили москвичи со счётом 1:0. Думаю, на этот раз на старте чемпионата ЦСКА возьмёт на своём поле верх над «Уфой». Ставлю на победу ЦСКА с форой (-2.5)».