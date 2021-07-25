«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 2.10.

«Здесь фаворитом считаю «Сочи», несмотря на то что они не так уверенно сыграли со «Спартаком», но у команды есть игра, есть абсолютно просматриваемый план, игроки знают, что от них требуется. «Сочи» чем мне приятен — тем, что они напоминают «Оренбург», который и без звёзд хорошо играл. А у «Сочи» и состав посильнее, и уверенность появилась, что они всё могут. Думаю, они будут решать задачу попасть снова в еврокубки.



«Нижний Новгород» хоть и имеет проблемы перед началом сезона, но, думаю, на старте это не имеет значения. Все игроки мотивированы, им нужно себя проявлять, но сомневаюсь, что на «Сочи» этого хватит. У главного тренера нижегородцев Александра Кержакова, очевидно, идеи есть, но от идеи до реализации должно пройти время. Выявить проблемы в любой команде могут многие, а вот найти пути решения — это главная задача для тренера. И вот у меня пока есть сомнения, что Саша готов внятно внушить игрокам свою философию. И ему, конечно, будет пока трудно в «Нижнем».