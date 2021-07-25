США — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольного турнира Олимпиады

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу США — Россия.

Ставка: Андерсон наберёт больше очков, чем Волков за 1.72.

«Продолжаем говорить об олимпийском волейболе. На очереди мужская сетка. Сборная России, которую возглавляет финский специалист, встречается с командой США. Россия обыграла Аргентину. Было непросто, были сложности, но всегда первая игра на Олимпийском турнире — это волнения и трудности. То, что мы победили, — это самое важное.



Матч с командой США — это прекрасная возможность добавить. Потому что американцы в первом туре произвели очень сильное впечатление. Они разорвали французов и играли как настоящая слаженная машина. России нужно показать другой уровень волейбола, чтобы хорошо сыграть против США.



У нас, кстати, есть прекрасные воспоминания с 2012 года, когда как раз после победы над США началась российская серия, которая завершилась победой на Олимпиаде. Надеемся, что такая же серия начнётся и на Олимпиаде в Токио.



В данном случае очень сложно говорить о каком-то победителе. Предсказать это совсем нереально. Я бы поговорил о лидерах. Есть Мэтью Андерсон, а есть Дмитрий Волков. С одной стороны диагональный, а с другой — доигровщик. Есть неплохая ставка на то, что Андерсон превзойдёт Волкова по набранным очкам.



Есть такая ставка, как победа Андерсона по очкам над Волковым. Думаю, что такой прогноз вполне может сбыться. Андерсон много атакует и атакует стабильно».