«Урал» — «Краснодар»: результат матча чемпионата России, кто победил, авторы голов

«Урал» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



В концовке первого тайма «Урал» получил право исполнить пенальти, но Эрик Бикфалви не реализовал одиннадцатиметровый. Героем эпизода стал Матвей Сафонов, отразивший удар. А вот «Краснодар» своим шансом воспользовался — на 62-й минуте Тонни де Вильена забил после передачи Реми Кабелла. На 85-й минуте в центре внимания вновь оказался Вильена, оформивший дубль. Точку на 90+5-й минуте поставил новичок «Краснодара» Джон Кордоба, который реализовал пенальти, доведя дело до разгрома.



Ставки на победу «Краснодара» принимались с коэффициентом 2.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2200 рублей. Успех «Урала» оценивался в 3.88, ничья — в 3.20.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.05, «обе забьют — нет» — за 2.15. На пенальти давали 2.60, на победу «Краснодара» с форой (-2.5) — 9.00, на точный счёт 3:0 в пользу «быков» — 21.0.