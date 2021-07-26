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«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и обе забьют за 2.62.

«В минувшем сезоне «Нижний Новгород» за 42 тура сумел добыть 27 побед и семь ничьих, чего вполне хватило для того, чтобы выйти в Премьер-Лигу России. На финише турнира команда добилась двух побед и ничьей, что и принесло 88 очков.

Впрочем, до второго «Оренбурга» расстояние сократить не удалось, но у второй команды ФНЛ не получилось вернуться в РПЛ из-за несоответствия стадиона.

Футболисты «Сочи» во втором своём сезоне в турнире Высшей лиги показали не просто качественный и содержательный футбол, но и сумели получить место в еврокубках, где дебютировали в минувший четверг.

Победа над скромной «Кешлёй» вселила надежду на очередной успешный сезон. Не могу не отметить игру «Сочи» на Кубке Матч Премьер. Видно, что у команды уже есть костяк и уверенная игра.

«Нижний Новгород» пока не видел в деле, но в команде есть серьёзные ребята, от которых ждут свершений не меньше, чем от южан.

В этом матче я отдам предпочтение более опытной команде из Краснодарского края, которая выиграет за счёт класса исполнителей, при этом ожидаю обмен голами.

Моя ставка — «Сочи» не проиграет + обе забьют», — сказал Мостовой.

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