«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» за 2.10.
«Нижний Новгород» давно не играл в Премьер-Лиге. Команда только собирается. У неё очень большие перестроения. Чтобы делать какие-то глобальные выводы, нужно ещё понаблюдать. Тренер Хазов — молодой, работал в Томске. И вот сразу Премьер-Лига с абсолютно новой командой. Мы знаем, что финансирование команды ещё не утверждено. Это также может сказаться на настроении футболистов.
«Сочи» уже успел провести игру в Лиге конференций. Уверенная победа 3:0, как все мы и предполагали. Вообще, команда добавляет, от игры к игре смотрится всё лучше и лучше. На мой взгляд, единственная проблема — с центральным нападающим. Но на замену выходит Барсов и забивает. Плюс Нобоа в прекрасной форме. Команда знает, что делать на поле, видна хорошая работа тренера Федотова. Ни о какой усталости речи не идёт (хоть команда и играет больше всех).
Не сомневаюсь, что «Сочи» в этой игре уверенно победит. А коэффициент больше двойки на П2 для меня удивителен.
Мне кажется, нет смысла брать Ф2 (1.5), можно просто за хороший кэф взять победу гостей и с удовольствием посмотреть этот матч», — сказал Мор.
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