«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Василия Уткина на матч 1-го тура РПЛ

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи».



Ставка: ТБ 9.5 угловых за 1.99.



«В продолжение нашего марафона прогнозов я выбираю матч «Нижний Новгород» — «Сочи». Игра интригующая. Думаю, что прогноз на неё сам по себе достаточно сложен. Ведь Нижний — новая команда, с новым тренером, тренером-нападающим.



Будем надеяться, что в первой игре дома, на своём поле, и опять-таки памятуя, кем был Александр Кержаков на этом самом футбольном поле, полагаю, что от Нижнего можно ожидать игры более активной.



«Сочи» — безусловный фаворит матча, команда, которая всегда подавала очень немало угловых. При игре на встречных курсах это количество может быть достаточно обильным.



Поэтому я выбираю свою любимую и не очень счастливую, прямо скажем, ставку — тотал больше 9.5 угловых в матче «Нижний Новгород» — «Сочи», — сказал Уткин.