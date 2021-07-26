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«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Василия Уткина на матч 1-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Василия Уткина на матч 1-го тура РПЛ
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи».

Ставка: ТБ 9.5 угловых за 1.99.

«В продолжение нашего марафона прогнозов я выбираю матч «Нижний Новгород» — «Сочи». Игра интригующая. Думаю, что прогноз на неё сам по себе достаточно сложен. Ведь Нижний — новая команда, с новым тренером, тренером-нападающим.

Будем надеяться, что в первой игре дома, на своём поле, и опять-таки памятуя, кем был Александр Кержаков на этом самом футбольном поле, полагаю, что от Нижнего можно ожидать игры более активной.

«Сочи» — безусловный фаворит матча, команда, которая всегда подавала очень немало угловых. При игре на встречных курсах это количество может быть достаточно обильным.

Поэтому я выбираю свою любимую и не очень счастливую, прямо скажем, ставку — тотал больше 9.5 угловых в матче «Нижний Новгород» — «Сочи», — сказал Уткин.

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