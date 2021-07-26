Олимпиада-2020. Плавание: прогноз Павла Лысенкова на женский финал на 100 м брассом

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на женский заплыв 100 метров брассом в рамках Олимпиады в Токио.



Ставка: победа Лилли Кинг за 1.72.



«Прямо из олимпийского бассейна, где недавно состоялась квалификация на дистанции 100 метров брассом. Проплыли Юлия Ефимова, Татьяна Шенмейкер и Лилли Кинг. Мы поняли расклады перед полуфиналами. Как раз на финал мы и сделаем прогноз.



Оказавшись на улицах ночного Токио, давайте продолжим обсуждение стометровки брассом у женщин. Кефы очень сильно поменялись. На Татьяну Шенмейкер принимали за 4,0 на то, что она попадёт в топ-3. Но когда она показала олимпийский рекорд в пятом заплыве, который и выиграла, то это серьёзная заявка и ставки на неё взлетели.



Утверждается, что Татьяна может победить саму Лилли Кинг. Кинг остаётся фавориткой на этой дистанции. В этом сезона она показывала время лучше на 0,1, чем сейчас у Татьяны. Стабильность у Кинг есть. У неё 21 медаль чемпионатов мира и Олимпиад. Она психологически уверена, подавляет соперников.



Самый верный кеф на этот заплыв будет — победа Лилли Кинг за 1,72. Юлию Ефимову и Евгению Чикунову я бы не стал рассматривать как победителей. Это большой риск. На победу Ефимовой предлагают коэффициент 13. Самым большим успехом для российских пловчих будет выход из 1.06,00. Претендовать на 1.04,00 не совсем реально.



Так, что Лилли Кинг побеждает, а Татьяна Шенмейкер берёт серебро. Это мой прогноз, а что думаете вы — пишите в комментариях. Впереди будет много интересных прогнозов на Олимпиаду», — сказал Лысенков.