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Аслан Карацев — Жереми Шарди: ставка Надежды Петровой на матч Олимпиады-2020

Аслан Карацев — Жереми Шарди: ставка Надежды Петровой на матч Олимпиады-2020
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Олимпиады-2020 Аслан Карацев — Жереми Шарди.

Ставка: победа Карацева за 1.40.

«Аслан Карацев (11-й сеяный на этом турнире, 24-я ракетка мира) играет против француза Жереми Шарди (68-я ракетка мира). Опытный теннисист, ему уже 34 года. Нынешний рейтинг, конечно, его не самый лучший, но, тем не менее, игрок очень опасный.

Они уже дважды встречались — и оба раза побеждал француз. Последняя победа была за ним на Уимблдоне, но нужно напомнить, что у Карацева возникли тогда проблемы со здоровьем. У него были осложнения с зубами, было сильное воспаление, и, по сути, ему было тяжело поворачивать голову. Тем не менее Аслан два сета довёл до тай-брека, где в итоге уступил. Даже в том состоянии он старался зацепиться за результат.

Карацеву хорошо известны сильные и слабые стороны француза, и он всё это использует в предстоящем матче. У Аслана хороший сезон, и у меня нет никаких сомнений, что Карацев пройдёт француза. Ставим на победу Карацева в матче», — сказала Петрова.

Аслан Карацев — Жереми Шарди. Прогноз: россиянин отомстит французу за Уимблдон Аслан Карацев — Жереми Шарди. Прогноз: россиянин отомстит французу за Уимблдон
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