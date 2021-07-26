«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз Ильи Казакова на встречу РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» за 2.02.



«Нижний Новгород» собирался по крупинкам. К старту чемпионата он имеет неопытного тренера. У клуба нет полноценного бюджета. По крайней мере, все об этом говорят. Но непонятно ещё, сколько правды мы знаем. Сколько от этого айсберга находится сейчас на поверхности.



Он играет с клубом, который находится на ходу. Тот очень уверенно раскатал азербайджанцев в квалификации Лиги конфедераций УЕФА. «Сочи», даже оставшись без нападающих после прошлого сезона, нашёл возможность забивать, играть весело. С таким игроком, как Нобоа, в составе всегда можно быть уверенным, что «Сочи» забьёт не один раз.



Поэтому я жду, что «Сочи» выиграет. Уверен на 10 из 10 в этой ставке. Также я думаю, что «Нижний Новгород» не забьёт. В этом пари уверен на 9 из 10. Всё чаще звучат сравнения «Нижнего Новгорода» с «Тамбовом». Но речь идёт о финансовом положении команд. Что касается игры, у «Тамбова» при Первушине она была. Будет ли она у «Нижнего Новгорода», вопрос сложный. Несколько первых туров ситуацию прояснят», — сказал Казаков.