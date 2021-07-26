«Нижний Новгород» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» за 2.00.
«Сочи» сыграет 26 июля с «Нижним Новгородом».
Нижегородцы попали в элитный дивизион не совсем напрямую, а из-за недопуска конкурентов. Ходили слухи, что есть проблемы у команды, однако состав собрался интересный. На сборах новички сыгрывались, чем и объясняются поражения от ЦСКА (1:2) и «Рубина» (0:3).
На мой взгляд, хозяевам поля не хватит в этой встрече опыта. Они только что ворвались в главный дивизион страны, а значит, потребуется время для привыкания к новым скоростям. Оппонент же в этом плане уже заматерел.
Сочинцы провели мощный предыдущий сезон и забрались в еврокубки. Ушли Миха Мевля и Антон Заболотный, зато удалось приобрести Барака, Ангбана и Воробьёва. В Кубке Матч Премьер коллектив Владимира Федотова расположился на втором месте, потерпев поражение только от «Спартака» (0:4).
По моему мнению, фаворит в этой паре очевиден. Сочинцы заметно прогрессируют и сыгрываются. Состав у гостей просто великолепный, так что с дебютантом РПЛ проблем возникнуть не должно», — сказал Павлюченко.
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