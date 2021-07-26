Fonbet стал официальным партнёром ФК БАТЭ

Букмекерская компания Fonbet объявила о начале многолетнего сотрудничества с ФК БАТЭ. Самый титулованный белорусский футбольный клуб становится первым спонсорским активом компании на территории Республики.



В рамках партнёрства на «Борисов-арене» разместят брендинг Fonbet. Логотип компании также появится на игровых футболках команды. Букмекер и БАТЭ готовят совместные активности для болельщиков команды, в том числе с участием футболистов.



БАТЭ – единственный участник группового этапа Лиги чемпионов в истории белорусского футбола – будет частью спонсорской программы Fonbet, в которую входят гранды европейского футбола – мадридский «Реал», «Милан», «ПСЖ» – и один из лидеров российского чемпионата ПФК ЦСКА.



«Нашим партнёром стал настоящий флагман белорусского футбола и самый популярный клуб республики, который располагает огромной базой болельщиков. БАТЭ разделяет наши стремления, ценности и цели быть лидером рынка. Fonbet – крупнейшая букмекерская компания на территории СНГ. Мы недавно вышли на белорусский рынок, но у нас большие планы. В каждой стране мы поддерживаем лучшие клубы, и со следующего сезона планируем расширить масштаб нашего сотрудничество с БАТЭ», — отметила директор по международному развитию Fonbet Алина Якиревич.



Начальник отдела продаж ФК БАТЭ Сергей Синкевич выразил уверенность, что сотрудничество будет выгодно для всех сторон: партнёра, клуба и болельщиков.



«Рады, что Fonbet стал нашим партнёром, ведь это один из самых интересных игроков на букмекерском рынке. Профессионализм команды заметен с первых дней общения, поэтому не удивительно, что ставка сделана на долгосрочный контракт. Это позволит максимально эффективно использовать все возможные маркетинговые инструменты. Уверены, сотрудничество будет выгодно для всех сторон: партнёра, клуба и болельщиков», — заявил Синкевич.