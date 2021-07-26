Bettery — титульный спонсор «Крыльев Советов»

Букмекерская компания Bettery и «Крылья Советов» объявили о начале сотрудничества. В рамках титульного партнёрства логотип Bettery будет размещён на игровой форме самарской команды, на «Солидарность Арене» появится брендинг компании. Букмекер и «Крылья» проведут совместные активности для болельщиков с участием футболистов основного состава.



«Крылья Советов» – клуб с большими футбольными традициями, в котором сочетаются победные традиции прошлого с талантливыми футболистами и уникальной культурой поддержки болельщиков. Мы окружаем себя тем, что близко по духу. Bettery с радостью окажет поддержку «Крыльям», ведь у нас общие цели – взаимовыгодное сотрудничество и стремление вверх», — заявил генеральный директор БК Bettery Вадим Малышев.



Генеральный директор ПФК «Крыльев Советов» Вадим Андреев отметил, что сотрудничество по-настоящему выгодно как для клуба, так и для букмекера.



«Рады объявить о сотрудничестве с Bettery. Эта компания поддерживает молодёжный футбол в стране, а в нашей команде достаточно молодых и перспективных футболистов. Хочется верить, что сейчас мы находимся в начале очень долгого и счастливого пути», — подчеркнул Андреев.



В 2020 году Bettery стал партнёром молодёжной сборной России. Лучшие футболисты России до 23 лет впервые за 7 лет выступили на чемпионате Европы при поддержке букмекерской компании. Поддержи «Крылья» вместе с Bettery!