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Bettery — титульный спонсор «Крыльев Советов»

Bettery — титульный спонсор «Крыльев Советов»
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Букмекерская компания Bettery и «Крылья Советов» объявили о начале сотрудничества. В рамках титульного партнёрства логотип Bettery будет размещён на игровой форме самарской команды, на «Солидарность Арене» появится брендинг компании. Букмекер и «Крылья» проведут совместные активности для болельщиков с участием футболистов основного состава.

«Крылья Советов» – клуб с большими футбольными традициями, в котором сочетаются победные традиции прошлого с талантливыми футболистами и уникальной культурой поддержки болельщиков. Мы окружаем себя тем, что близко по духу. Bettery с радостью окажет поддержку «Крыльям», ведь у нас общие цели – взаимовыгодное сотрудничество и стремление вверх», — заявил генеральный директор БК Bettery Вадим Малышев.

Генеральный директор ПФК «Крыльев Советов» Вадим Андреев отметил, что сотрудничество по-настоящему выгодно как для клуба, так и для букмекера.

«Рады объявить о сотрудничестве с Bettery. Эта компания поддерживает молодёжный футбол в стране, а в нашей команде достаточно молодых и перспективных футболистов. Хочется верить, что сейчас мы находимся в начале очень долгого и счастливого пути», — подчеркнул Андреев.

В 2020 году Bettery стал партнёром молодёжной сборной России. Лучшие футболисты России до 23 лет впервые за 7 лет выступили на чемпионате Европы при поддержке букмекерской компании. Поддержи «Крылья» вместе с Bettery!

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