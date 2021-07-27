«Фонбет» стал главным партнёром «Рубина»

Букмекерская компания «Фонбет» сообщила о запуске долгосрочного партнёрства с футбольным клубом «Рубин». Логотип спонсора появится на груди футболистов казанской команды, брендинг компании будет размещён на домашних матчах рубиновых, запланированы совместные активности и уникальные предложения для болельщиков.



«Рубин» становится важной частью спонсорской программы «Фонбет». Лидер беттингового рынка России и СНГ сотрудничает со сборной России, ПФК ЦСКА и европейскими грандами — мадридским «Реалом», ПСЖ и «Миланом». Практика и опыт нашего взаимодействия с лучшими клубами России и мира позволят гармонично войти в рубиновую семью и вместе с командой подарить новые эмоции и много приятных сюрпризов.



«Мы рады приветствовать в нашей спонсорской семье двукратного чемпиона России. Под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» вернулся в еврокубки и стремится к новым победам. Клуб выделяется свежим позиционированием в СМИ и первоклассным контентом в социальных сетях. Казань — один из главных спортивных и экономических центров России. Для нашего бренда очень важно присутствие в таком крупном регионе, как Татарстан, и в широкой среде болельщиков «Рубина». Желаем команде успешного старта в РПЛ и Лиге конференций УЕФА», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.



«Фонбет» — один из ключевых игроков на букмекерском рынке. Это бренд, который известен не только по всей России, но и во всем мире, благодаря работе с такими топ-клубами, как «Милан», «Реал» и «ПСЖ». Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, долгим и плодотворным», — подчеркнул коммерческий директор «Рубина» Андрей Кораблёв.