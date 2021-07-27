Эксперты назвали шансы женской сборной России по спортивной гимнастике выиграть золото ОИ
Поделиться
Сегодня в 13:45 начнётся командный олимпийский финал в женской спортивной гимнастике. Эксперты оценили шансы сборной России выиграть золотые медали.
Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 4.25, это примерно 23% вероятности. Явным фаворитом предстоящих соревнований букмекеры видят сборную США, поставить на победу этой команды можно за 1.13. Шансы Китая оценивают коэффициентом 11.00, а на команду Великобритании можно сделать ставку с коэффициентом 30.00.
В квалификации сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой заняла первое место, опередив американок чуть больше, чем на 1 балл. От команды Китая отрыв составил 5 баллов.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:25
- 26 июля 2021
-
21:25
-
21:05
-
20:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:39
-
07:24
- 25 июля 2021
-
21:56
-
21:35
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
Партнерский контент