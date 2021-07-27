Эксперты назвали шансы женской сборной России по спортивной гимнастике выиграть золото ОИ

Сегодня в 13:45 начнётся командный олимпийский финал в женской спортивной гимнастике. Эксперты оценили шансы сборной России выиграть золотые медали.



Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 4.25, это примерно 23% вероятности. Явным фаворитом предстоящих соревнований букмекеры видят сборную США, поставить на победу этой команды можно за 1.13. Шансы Китая оценивают коэффициентом 11.00, а на команду Великобритании можно сделать ставку с коэффициентом 30.00.



В квалификации сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой заняла первое место, опередив американок чуть больше, чем на 1 балл. От команды Китая отрыв составил 5 баллов.