Россия — Великобритания: прогноз Павла Боровко на матч по регби-7 на Олимпиаде в Токио

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч женского олимпийского турнира по регби-7 Россия — Великобритания.



Ставка: победа России с форой (+5.5) за 1.67.



«Женская сборная России по регби-7 впервые в истории завоевала олимпийскую путёвку, все девочки замотивированы показать наилучшую игру в Токио. Тренер сборной России Андрей Кузин заявил перед Олимпиадой, что россиянкам по силам даже побороться за медали. Это, конечно, маловероятно, но боевой настрой сборной внушает оптимизм. На предварительном этапе Россия попала в группу А и сыграет со сборными Новой Зеландии, Великобритании и Кении.



Турнир россиянки начнут с поединка со сборной Великобритании. Британки на протяжении многих лет являются участниками Мировой серии, команда очень агрессивная и с ней всегда непросто играть. В эпоху пандемии сборная Великобритании практически нигде не играла, информации о ней нет никакой. Отсутствие игровой практики, по моему мнению, может сказаться на выступлении британок, команда может не сразу вкатиться в игру. У россиянок с этим проблем нет никаких, напомню, в конце июня Россия выиграла чемпионат Европы.



Жду равный поединок, в котором исход может решить одна удачная попытка. Тут предложу заиграть позицию: «Победа России с форой (+5,5)» или даже победу сборной России. По моему мнению, Великобритании нужно время, чтобы почувствовать игру и войти в русло, этим и должна воспользоваться сборная России и забрать матч», — сказал Боровко.